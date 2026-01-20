SDG, Hol Kampı’ndan çekildi

6 saat önce

Suriye Demokratik Güçleri (QSD), uluslararası koalisyonun sorumluluklarını yerine getirmemesi nedeniyle Hol Kampı’ndan çekildiklerini duyurdu.

SDG Basın Merkezi tarafından bugün (20 Ocak 2026 Salı) yapılan açıklamada, binlerce DAİŞ’li ve ailesinin tutulduğu Hol Kampı’ndan çekildiğini açıkladı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“DAİŞ terör örgütü meselesi karşısında uluslararası kayıtsızlık ve bu ciddi dosyanın ele alınmasında uluslararası toplumun sorumluluklarını yerine getirmemesi nedeniyle, güçlerimiz El Hol Kampı’ndan çekilmek ve artan risk ve tehditlerle karşı karşıya olan kuzey Suriye kentlerinin çevresinde yeniden konuşlanmak zorunda kalmıştır.”