Bakan Tunç açıkladı: CHP İl Başkanlığı önündeki olaylarla ilgili adli soruşturma başlatıldı

16 saat önce

Türkiye Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul İl Başkanlığı önünde yaşanan olaylarla ilgili adli soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Bakan Tunç, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımında, "CHP İl Başkanlığı önünde yaşanan olaylar ve sosyal medyada provokatif paylaşım yapanlar hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca adli soruşturma başlatılmıştır." dedi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, açıklamasında, şu ifadelere yer verdi:

"CHP İstanbul İl ve Kurultay Delegesi tarafından İstanbul İl Kongresindeki usulsüzlük, menfaat temini iddiaları ve seçmen iradesini etkilemeye yönelik ileri sürülen eylemler nedeniyle açılan davada, İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından CHP İstanbul İl Başkanlığına, yönetim ve kurullarına tedbiren geçici kurul görevlendirilmiş, bu karara karşı CHP Genel Başkanlığınca adli yargıda yapılan itirazlar ve Yüksek Seçim Kuruluna yapılan başvurular reddedilmiştir."

Yargının kararına saygının, herkes için bir zorunluluk olduğunu vurgulayan Tunç, "Hukukun üstünlüğü, demokratik düzenin teminatıdır. Bu nedenle, toplumda gerginlik ve huzursuzluk oluşturacak sokak çağrılarından kaçınmak ve herkesin yargı sürecinin sonucunu sükûnetle beklemesi gerekmektedir. Yargılama süreci devam ederken yapılan açıklamaların sorumluluk bilinciyle ele alınması büyük önem taşımaktadır. Başta CHP Genel Başkanı olmak üzere tüm parti yetkililerinin milletimizin huzurunu ve demokratik düzeni gözeten bir üslup benimsemeleri en doğru yoldur." dedi.