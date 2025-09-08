Kasım Araci: Petrol sahalarına saldıranların kimliği tespit edildi

15 saat önce

Irak Ulusal Güvenlik Danışmanı Kasım Araci, Kürdistan Bölgesi'ndeki petrol sahalarına yönelik drone saldırılarını gerçekleştiren tarafların tespit edildiğini söyledi.

Araci, Irak medyasına verdiği demeçte, petrol sahalarına yönelik drone saldırılarını araştırmak üzere Irak Başbakanı Muhammed Şiya Sudani'nin oluşturduğu komitenin raporunu sunduğunu belirterek, saldırıların tekrarlanmamasını umdu.

Komitenin, saldırıya uğrayan yerleri ziyaret ettiğini anımsatan Kasım Araci, komitenin sonuç raporunu sunduğunu açıkladı.

Irak Ulusal Güvenlik Danışmanı, "Raporda saldırıları gerçekleştirenlerin kimlikleri tespit edilmiştir. İnşallah saldırılar tekrarlanmayacak." dedi.

Araci, saldırganların isimlerini ve saldırıların Irak topraklarından mı yoksa Irak dışından mı gerçekleştirildiğini açıklamaktan kaçınırken, tüm bilgilerin raporda ayrıntılı olarak yer aldığını söyledi.

Ulusal Güvenlik Danışmanı Araci başkanlığındaki üst düzey Irak heyeti, 28 Temmuz Pazartesi günü Erbil'e gelmişti.

İçişleri Bakanlığında Bakan Reber Ahmed ile görüşmesinin ardından basın mensuplarına konuşan Kasım Araci, "Kürdistan Bölgesi'deki petrol sahalarına yönelik drone saldırılarını görüşmek ve incelemek için Bugün Erbil'deyiz. Bu saldırılar Irak'ın itibarını ve ekonomisini de zedeliyor." ifadelerini kullanmıştı.

Saldırıların faillerinin cezalandırılması gerektiğini vurgulayan Kasım Araci, "Bu saldırıları, Kürdistan Bölgesi içinde veya dışında olsun, kınıyoruz." demişti.