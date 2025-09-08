SDG ve koalisyon güçleri bir ayda ikinci ortak askeri tatbikat yaptı

14 saat önce

Suriye Demokratik Güçleri (SDG) ile ABD liderliğindeki uluslararası koalisyon güçleri, Batı Kürdistan'ın (Rojava) Haseke kentinin kuzeyindeki Tel Tamar kasabasında bir kez daha ortak askeri tatbikat yaptı.

Bölge halkının aktardığı bilgiye göre dün gece SDG ve koalisyon güçleri, Tel Tamar kasabasındaki Kasrek üssünde yeni bir ortak askeri tatbikat düzenledi.

Sabah saatlerine kadar devam eden tatbikat kapsamında askeri uçakların alçak uçuşlar gerçekleştirdiği belirtildi.

SDG bir askeri kaynak ise askeri üsteki (Kasrek) patlama seslerinin, SDG ve koalisyon güçleri arasındaki ortak askeri tatbikatların bir parçası olduğunu açıkladı.

Bu, SDG ve koalisyon güçleri arasında bir ayda yapılan ikinci ortak askeri tatbikat oldu.

SDG ve koalisyon güçleri, 26 Ağustos 2025 tarihinde de Tel Tamar kasabasındaki Kasrek üssünde ortak askeri tatbikat düzenlemişti.

Tatbikat kapsamında askeri uçakların alçak uçuşlar gerçekleştirdiği aktarılmıştı.