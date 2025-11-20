CHP "İmralı ziyareti" gündemiyle toplandı

21 saat önce

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, parti genel merkezinde komisyon üyeleriyle İmralı ziyaretine ilişkin toplantı gerçekleştirdi.

CHP lideri Özgür Özel başkanlığında, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonunun CHP’li üyeleriyle toplantı gerçekleştirildi.

CHP Genel Merkezinde yapılan toplantıda, komisyon bünyesinde oluşturulacak heyetin İmralı ziyaretine yönelik partinin alacağı karar görüşüldü.

2 buçuk saat süren toplantıda komisyon üyeleri, Özel ile görüşlerini paylaştı. Partinin tutumu ise yarın Merkez Yönetim Kurulu (MYK) üyeleri ile yapılacak tartışma sonrası açıklanacak.