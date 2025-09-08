İzmir'de karakola silahlı saldırı: 2 ölü, 6 yaralı

14 saat önce

İzmir’in Balçova ilçesinde bir polis karakoluna düzenlenen silahlı saldırıda 2 polis hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.

İHA'nın haberine göre Balçova ilçesinde bulunan Salih İşgören Polis Merkezine yönelik bu sabah bir saldırı düzenlendi.

Saldırının 16 yaşında bir çocuk tarafından pompalı tüfekle yapıldığı öğrenildi.

Saldırıda, 2 polis memuru hayatını kaybetti, 1'i ağır olmak üzere 6 kişi yaralandı.

Saldırganın yaralı olarak gözaltına alındığı bilgisi verildi.

Olay yerinde incelemeler sürüyor.

Türkiye İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya saldırıyla ilgili sosyal medya hesabından şu bilgilendirmede bulundu:

"Milletimizin başı sağ olsun. İzmir Balçova Salih İşgören Polis Merkezi’ne yönelik silahlı saldırı gerçekleştirilmiştir. Bu menfur saldırı sonrası maalesef 1. Sınıf Emniyet Müdürümüz Polis Başmüfettişi Muhsin Aydemir ile Polis Memurumuz Hasan Akın şehit olmuş, Polis Memurumuz Ömer Amilağ ağır olmak üzere Polis Memurumuz Murat Dağlı hafif yaralanmıştır. Kahraman şehitlerimize Allah’tan rahmet; yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Olayın şüphelisi 16 yaşındaki E.B. yakalanmıştır. Olayla ilgili soruşturma başlatılmıştır."

Milletimizin başı sağ olsun 🇹🇷







— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) September 8, 2025

Türkiye Adalet Bakanı Tunç, İzmir'deki polis merkezine yönelik düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin soruşturma başlatıldığını ve olayla ilgili 2 Cumhuriyet başsavcıvekili ve 6 Cumhuriyet savcısının görevlendirildiğini belirtti.

Adalet Bakanı Tunç, sosyal medya hesabı X üzerinden, İzmir'in Bornova ilçesindeki Salih İşgören Polis Merkezine yapılan saldırıya ilişkin paylaşımda bulundu. Tunç, şu ifadelere yer verdi:

"İzmir'in Balçova ilçesindeki Salih İşgören Polis Merkezi'ne yönelik düzenlenen silahlı saldırıyı lanetliyorum. Saldırıda şehit olan polislerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Olayla ilgili İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından derhal adli soruşturma başlatılmış olup, 2 Cumhuriyet başsavcıvekili ve 6 Cumhuriyet savcısı görevlendirilmiştir. Soruşturma tüm boyutlarıyla çok yönlü ve titizlikle yürütülmektedir."

— Yılmaz TUNÇ (@yilmaztunc) September 8, 2025







— Yılmaz TUNÇ (@yilmaztunc) September 8, 2025

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Balçova'daki Salih İşgören Polis Merkezine gerçekleştirilen silahlı saldırıyı lanetledi. Çelik, sosyal medya hesabı üzerinde yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"İzmir'de polislerimize yapılan saldırıyı lanetliyoruz. Şehit olan kahraman polislerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Mekanları cennet olsun. Yaralılarımıza şifa diliyoruz. Kahraman emniyet teşkilatımızın ve milletimizin başı sağ olsun."