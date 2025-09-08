DEM Parti: Barışın yolu anadilde eğitimden geçer

10 saat önce

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) eğitimdeki eşitsizliklere dikkat çekerek, anadilinde eğitim hakkının tanınmasının demokratik toplum ve barışın ön koşulu olduğunu vurguladı.

DEM Parti Eğitim Politikaları Komisyonu, Çocuk Komisyonu ve Dil, Kültür ve Sanat Komisyonu, 8 Eylül Pazartesi günü, yeni eğitim-öğretim yılı dolayısıyla Ankara’da ortak bir basın toplantısı gerçekleştirdi.

Toplantıda konuşan Eğitim Politikaları Komisyonu Eş Sözcüsü İlknur Birol, Türkiye’de eğitim sisteminin çocuklara özgürleşme alanı sunmak yerine eşitsizlikleri derinleştirdiğini belirtti.

Milyonlarca Kürt çocuğun anadilinde eğitim hakkından mahrum bırakılarak okula başladığını vurgulayan Birol, bunun sadece dil kaybına değil, aynı zamanda sosyal, kültürel ve psikolojik yaralara yol açtığını ifade etti.

“Barışın ve demokratik değişimin yolunun, anadilinde eğitimin güvence altına alınmasından geçtiğini” vurgulayan İlknur Birol, eğitimdeki mevcut yaklaşımın çocukları asimilasyoncu bir düzenin çarkları içine hapsettiğini söyledi.

İlknur Birol, “Bu tarihi süreçte başta TBMM olmak üzere tüm siyaset kurumlarını, devletin ilgili organlarını ve toplumun tüm kesimlerini anadilinde eğitim hakkının tanınması için sorumluluk alarak eğitim sisteminin kangren haline gelmiş sorunlarından birini etkili bir şekilde çözmeye çağırıyoruz. Barış ve demokratik değişim, bu hakkın güvence altına alınmasıyla mümkündür.” dedi.