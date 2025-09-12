Nedim Zehawi: Kürdistan Bölgesi önemli ilerlemeler kaydetti

1 saat önce

İngiltere eski Maliye Bakanı Nedim Zehawi, Kürdistan Bölgesi'nin yabancı yatırımcıların daha fazla yatırım yapmasını kolaylaştırdığını söyledi.

Kurdistan24'e konuşan Nedim Zehawi, "Kürdistan Bölgesi, Irak'ın diğer bölgelerine kayasla çok daha önemli, bölgeye daha fazla yatırımcı ve büyük şirket geliyor." dedi.

Kürdistan Bölgesi'nin BAE ile ilişkilerine değinen Zehawi, "BAE, Kürdistan Bölgesi'ne sadece enerji alanında değil, aynı zamanda turizm ve tarım alanlarında da yüksek düzeyde yatırım yapmak istiyor. İki taraf arasındaki projeler çok önemli, ilişkileri güçlendirecek ve Irak'a büyük fayda sağlayacak." diye konuştu.

Başbakan Mesrur Barzani'nin Kürdistan Bölgesi'nde ekonomik çeşitlendirme konusunda özel bir vizyona sahip olduğuna dikkat çeken Zehawi, çok iyi çalışmalar yapıldığını ve önemli ilerlemeler kaydedildiğini, BAE'nin Kürdistan Bölgesi'nin güçlü bir ortağı olduğunu ve deneyimlerinin Kürdistan Bölgesi'ne aktarılabileceğini sözlerine ekledi.

Zorluklara rağmen Kürdistan Bölgesi'ne yatırım yapmak için birçok olanak sağlandığını aktaran Zehawi, "Bu, bölgenin başarılı olduğununun göstergesidir." dedi.