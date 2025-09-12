İran: Uranyum stokları bombalanan tesislerin enkazı altında

3 saat önce

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, İran’ın zenginleştirilmiş uranyum stoklarına değinerek, "Elimizde bulunan uranyum stokları bombalanan tesislerin enkazı altında." dedi.

Abbas Arakçi, devlet televizyonunda katıldığı programda Avrupa ile yürütülen müzakereler ve Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) ile varılan anlaşmaya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Arakçi, Avrupa ile yürütülen görüşmelerde en büyük ihtilaf konusunun tetik mekanizması (snapback) olduğunu belirterek, Avrupa’nın öne sürdüğü şartların İran’ın ulusal güvenliğiyle bağdaşmadığını ve bu nedenle reddedildiğini ifade etti.

UAEA ile yapılan anlaşmaya ilişkin açıklamada bulunan Arakçi, "Ajansla iş birliğimiz ayrı bir konu ve Avrupa’nın şartlarıyla bağlantısı yok. Bu iş birliği hem bizim için fayda sağladığı hem de NPT üyesi olarak uluslararası yükümlülüklerimize bağlı olmamız gerektiği için devam etmektedir." dedi.

İran’ın zenginleştirilmiş uranyum stoklarına ilişkin Arakçi, "Elimizde bulunan uranyum stokları bombalanan tesislerin enkazı altında. Bu malzemelere erişimin mümkün olup olmadığı konusunda Atom Enerjisi Kurumu değerlendirme yapıyor. Kurum, elde ettiği sonucu Konsey’e sunacak ve konsey güvenlik kaygılarını dikkate alarak bu rapor doğrultusunda hangi adımın atılacağına karar verecek." açıklamasında bulundu.