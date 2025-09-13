CHP'li Bayrampaşa Belediyesine operasyon

3 saat önce

Bayrampaşa Belediyesine yönelik yolsuzluk soruşturmasında, aralarında belediye başkanı Hasan Mutlu'nun da bulunduğu 48 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Cumhuriyet Halk Partili Bayrampaşa Belediyesine yönelik operasyon başlatıldı. Soruşturmayı İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı yürütüyor.

Soruşturma kapsamında Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu'nun da aralarında bulunduğu 48 kişi gözaltına alındı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre "zimmet, irtikap, rüşvet vermek, rüşvet almak ve ihaleye fesat karıştırmak" suçlarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, Bayrampaşa Belediyesi'nde görevli kamu görevlileri ile bir kısım şahısların eylemleri delilleriyle tespit edildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne verilen talimatla, şüphelilere ait 72 konut ve iş yerinde arama ve el koyma işlemlerine başlandı.

Belediye Başkanı Hasan Mutlu ve çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.

CHP'Lİ 15 BELEDİYE BAŞKANI TUTUKLU

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik olarak 19 Mart tarihinde operasyon başlatılmıştı.

Ekrem İmamoğlu ile birlikte çok sayıda kişi gözaltına alınmıştı.

O tarihten bu yana devam eden yolsuzluk operasyonları yapılıyor.

Şu ana kadar İstanbul'da 11 belediye başkanı tutuklandı.

Adana, Adıyaman ve Antalya gibi kentlere yönelik de operasyonlar olmuştu.

Yolsuzluk iddiasıyla başlatılan soruşturmalar kapsamında ise yurt genelinde 15 belediye başkanı tutuklanmış durumda.