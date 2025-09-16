Ano Cewher: Başkan Barzani'nin bilgeliği toplulukları korudu

6 saat önce

Hristiyan Koalisyonu Genel Sekreteri Ano Cewher, Berwari Bala bölgesinde yer alan Sorya köyünde gerçekleştirilen katliamın tek sebebinin köy sakinlerinin Hristiyan olması olduğunu söyledi.

Ano Cewher, 16 Eylül Salı günü Sorya katliamının yıl dönümü nedeniyle Erbil'de düzenlenen anma töreninde konuştu.

Hristiyan Koalisyonu lideri Ano Cewher, "Suriye köyünün katliamı, Irak ve Kürdistan'ın bedeninde açılan bir yaraydı, onlarca çocuk anasız babasız kaldı. Katliam, özgürlük talep eden insanlara bir cezaydı." dedi.

Sorya köyünde gerçekleştirilen katliamın tek sebebinin köy sakinlerinin Hristiyan olması olduğunu belirten Cewher, "Başkan Barzani'nin bilgeliği toplulukları korudu ve Başkan Barzani'nin toplulukları korumadaki rolünü takdir ediyoruz." diye konuştu.

"Tarih tekerrürden ibarettir." diyen Cewher, Ninova Ovası halkının milis gruplarından kurtarılmasını talep etti.