Demirtaş'ın kitapları "sakıncalı" olduğu gerekçesiyle cezaevine alınmadı

44 dakika önce

Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan eski Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın 2 kitabının Suluca 1 Nolu Yüksek Güvenlikli Cezaevi tarafından "sakıncalı" olduğu gerekçesiyle cezaevine alınmadığı duyuruldu.

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Mersin Milletvekili Ali Bozan, sosyal medya platformu X hesabından paylaştığı video mesajında, Selahattin Demirtaş'ın "DAD" ve "Arafta Düet" kitaplarının Suluca 1 Nolu Yüksek Güvenlikli Cezaevi tarafından "sakıncalı" olduğu gerekçesiyle cezaevine alınmadığını söyledi.

"Suluca 1 Nolu Yüksek Güvenlikli Cezaevi’nde sevgili Selahattin Demirtaş’ın “DAD ve Arafta Düet” kitapları "sakıncalı" görülerek cezaevine alınmadı." diyen Bozan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kurulun pespaye gerekçesi ise şu: “Hüseyin Bağ adına gönderilen DAD ve Arafta Düet kitaplarının yazarı halen örgüt üyeliği suçlaması ile cezaevinde bulunmaktadır. Bu nedenle bu kitapları eğer biz Hüseyin Bağ isimli mahpusa verirsek cezaevi güvenliğini tehlikeye düşürür."

"Cezaevinde Kürtçe sözde serbest ama fiilen yasak." diyen DEM Partili Bozan, Mehmet Uzun’un kitabı "Siya Evînê" (Aşkın Gölgesi) isimli kitabın ise aynı cezaevi yönetimince Kürtçe olduğu gerekçesiyle 8 ay sonra tutuklulara verildiğini ifade etti.