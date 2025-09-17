ABD Irak’taki 4 milis grubu "terör" listesine aldı

1 saat önce

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Nuceba Hareketi, Seyyid Şuheda Tugayları, Ensarullah Evfiya Hareketi ve Irak İmam Ali Tugayları’nın "terör" listesine alındığını açıkladı.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio tarafından yapılan açıklamada, “Nuceba Hareketi, Seyyid Şuheda Tugayları, Ensarullah Evfiya Hareketi ve Irak İmam Ali Tugayları’nın hedef alındığı.” ifade edildi.

ABD’nin ulusal güvenlik çıkarlarını korumak için “tüm araçları kullanacağını” vurgulayan Marco Rubio, bu grupların İran ile yakın bağlantılarına dikkat çekerek, “Tahran’ın bu örgütlere Irak genelinde saldırı planlamaları ve gerçekleştirmeleri konusunda destek veriyor.” dedi.