Başkan Barzani, Hasm ve Ninova koalisyonlarıyla Irak seçimlerini görüştü

1 saat önce

Başkan Mesud Barzani, Hasm İttifakı ve Ninova Halkınındır koalisyonlarından bir heyeti kabul etti.

Mesud Barzani, 18 Eylül Perşembe günü Selahaddin'de Irak Savunma Bakanı Sabit Abbasi liderliğindeki Hasm İttifakı ve Ninova Halkınındır koalisyonlarından bir heyetle bir araya geldi.

Barzani'nin Ofisinden yapılan açıklamaya göre Irak'taki siyasi durumun ele alındığı görüşmede yaklaşan parlamento seçimleri hakkında görüş alışverişinde bulunuldu ve siyasi sorunların çözümü için partilerin koordinasyonunun önemi vurgulandı.