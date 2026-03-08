Başkan Barzani’den 8 Mart mesajı: Kadınlar mücadelemizin temel parçasıdır

4 saat önce

Başkan Mesud Barzani, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde Kürdistan kadınlarının ulusal mücadeledeki rolüne dikkat çekerek, devrim süreçlerinde kadınların üstlendiği fedakarlıklara vurgu yaptı.

Başkan Barzani, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü vesilesiyle bir kutlama mesajı yayımladı.

Mesajında kadınların Kürt halkının tarihinde ve mücadelesindeki belirleyici yerine işaret eden Başkan Barzani, kadınların devrim ve direniş süreçlerinde büyük bir yükü omuzladığını belirtti.

Başkan Barzani mesajında şu ifadelere yer verdi:

"8 Mart Dünya Kadınlar Günü vesilesiyle Kürdistan, Irak ve dünyadaki tüm kadınları kutluyorum. Halkımızın mücadelesi ve azminin her zaman temel bir parçası olan, devrimin ve fedakarlıkların yükünü omuzlayan Kürdistan kadınlarının rolüne ve özverisine minnettarım."

Kürdistan kadınlarının tarih boyunca sergilediği duruşa övgüde bulunan Başkan Barzani, mesajını "Bu vesileyle tüm Kürdistan kadınlarına mutluluk, onur ve başarılar diliyorum." sözleriyle tamamladı.