Reuters: Saldırılar devam ederse Suudi Arabistan İran'a karşılık verecek

52 dakika önce

Orta Doğu’da gerilim tırmanırken Suudi Arabistan’dan İran’a “kırmızı çizgili”bir uyarı gitti. Riyad yönetiminin, topraklarını hedef alan İHA ve füze saldırılarının devam etmesi halinde artık sessiz kalmayacağı ve İran’a doğrudan askeri karşılık vereceğini Tahran’a ilettiği belirtildi.

Reuters haber ajansına konuşan dört kaynak, Suudi Arabistan'ın İran'ı uyardığını belirterek, kendilerine yönelik İHA ve füze saldırılarının devam etmesi halinde Riyad'ın artık sessiz kalmayacağını ve karşılık vereceğini aktardı.

Kaynaklara göre söz konusu mesaj, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan tarafından İranlı mevkidaşı Abbas Arakçi'ye iletildi. Mesajda, İran'ın Suudi Arabistan'a yönelik bombardımanlarını durdurmaması halinde, Riyad'ın İran'a füze saldırısı düzenleme hakkını kendinde gördüğü vurgulandı.

Reuters'ın haberine göre Suudi Dışişleri Bakanı, İranlı yetkililere ayrıca, ABD ile İran arasındaki sorunların diplomatik yollarla çözülmesi için arabuluculuk yapmaya hazır olduklarını da bildirdi.

Bu uyarı, İsrail ve ABD’nin İran ile çatışmalarının başlamasından bu yana, Devrim Muhafızları'nın Suudi Arabistan, Körfez ülkeleri ve Kürdistan Bölgesi’ne yönelik günlük uzun menzilli füze ve İHA saldırıları düzenlediği bir dönemde geldi.

İran, hava saldırılarına gerekçe olarak bu Arap ülkelerindeki ABD askeri üslerini gösteriyor. İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, söz konusu ülkelerle herhangi bir husumetleri olmadığını, yalnızca Washington'un çıkarlarını hedef aldıklarını yineledi.

Suudi Arabistan ile İran arasındaki ilişkiler, yedi yıllık diplomatik kopukluğun ardından Mart 2023'te Çin'in arabuluculuğunda normalleşmişti. Daha önce 2019 yılında Suudi petrol şirketi Aramco, büyük çaplı bir İHA ve füze saldırısına uğramış, ABD ve Suudi Arabistan saldırıların arkasında İran'ın olduğunu savunmuştu.