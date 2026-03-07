Trump: İran'a yönelik saldırılarımız devam edecek

26 dakika önce

ABD Başkanı Donald Trump, İran'a yönelik hava saldırılarının devam edeceğini belirterek, Washington'un İran içerisinde daha önce emsali görülmemiş "hızlı ve eşsiz" bir zafer kazanacağını vurguladı.

Amerikan CBS kanalına verdiği demeçte Trump, (İranlı yetkili) Laricani'nin tüm Orta Doğu'yu kontrol etme planı olduğunu ancak "kendisi sayesinde geri adım atarak teslim olduğunu" belirtti.

Müttefik ülkelerin tutumuna ilişkin ise Trump, kararlı bir dille, "Müttefiklerin ne yaptığı umurumda değil, ne istiyorlarsa onu yapsınlar; sadece sadık olanlar yanımızda kalacaktır." sözlerini sarf etti.

İngiltere'yi de eleştiren Trump, bu ülkenin iki uçak gemisi göndermesini "gecikmiş" bir adım olarak nitelendirdi.

Başkanlık uçağında gazetecilere yaptığı açıklamada ise Trump, Tahran ile müzakere etmeye hiç niyetinin olmadığını dile getirerek, bu savaşın ancak İran'ın ne etkili bir ordusunun ne de iktidarda herhangi bir liderliğinin kalmaması durumunda sona erebileceği uyarısında bulundu.

Hava saldırılarının devam etmesinin müzakere konusunu anlamsız kılabileceğini ifade eden Trump, "Görünüşe göre İran yönetiminde 'teslim oluyoruz' diyecek kimse kalmayacak." dedi.