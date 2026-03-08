Mesrur Barzani'den Dünya Kadınlar Günü mesajı

4 saat önce

Kürdistan Bölgesi Başbakanı Mesrur Barzani, Kürdistan kadınlarının mücadelesine ve azmine vurgu yaparak, kadın haklarının ve eşitliğin toplumsal ilerleme için hayati önem taşıdığını belirtti.

Dünya genelinde kutlanan 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü vesilesiyle bir mesaj yayımlayan Başbakan Barzani, Kürdistan, Irak ve dünyadaki tüm kadınları kutladı.

Mesajında kadınların toplumsal yaşamdaki belirleyici rolüne dikkat çeken Mesrur Barzani, şu ifadeleri kullandı:

"Kürdistan kadınlarının mücadelesine, azmine ve üstlendikleri hayati role büyük değer veriyor; meşru talep ve haklarına olan desteğimi bir kez daha yineliyorum."

Kürdistan Bölgesi yönetiminin kadın hakları konusundaki hassasiyetine de değinilen mesajda, toplumsal kalkınmanın anahtarının cinsiyet eşitliğinde olduğu vurgulayan Mesrur Barzani, mesajını, "Eşitliğin geliştirilmesi, ilerlememizin temel şartıdır." sözleriyle tamamladı.