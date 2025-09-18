Irak Başbakanı: Seçimleri boykot etmek yolsuzlara daha fazla fırsat veriyor

1 saat önce

Irak Başbakanı Muhammed Şiya Sudani, seçimleri boykot etmenin çözüm olmadığını ve yolsuzluk yapan yetkililer için bir fırsat olacağını vurguladı.

Irak Başbakanlık Basın Ofisinden yapılan açıklamada,

Muhammed Şiya Sudani'nin, Şeyh Mehdi Hakak ve çok sayıda aşiret şeyhinden oluşan bir heyetle bir araya geldi.

Sudani, güvenlik ve istikrara giden yolu güvence altına almak için yaklaşan seçimlere katılmanın gerekliliğini vurguladı.

Önceki hatalardan ders çıkarmanın önemini vurgulayan Sudani, "Seçimleri boykot etmek çözüm değil, yolsuz insanlar ve onların gündemleri için bir fırsat olacaktır." dedi.

Irak Bakanlar Kurulu, 9 Nisan haftalık olağan toplantısında, Irak Parlamento seçimlerinin 11 Kasım 2025'te yapılmasına karar vermişti.