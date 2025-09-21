Başbakan ​​Barzani Zaho Çocuk Hastanesi'nin açılışını gerçekleştirdi

4 saat önce

Kürdistan Bölgesi Başbakanı Mesrur ​​Barzani, Zaho'da bir çocuk hastanesinin açılışını gerçekleştirdi.

Mesrur ​​Barzani, 21 Eylül Pazar günü Zaho'da düzenlenen törende bir çocuk hastanesinin açılışını yaptı.

Hastanenin bölümlerini ziyaret eden Başbakan Barzani, çocuk hastanesinin çok iyi bir kalite ile inşa edilmesinden ve bugün Zaho halkının hizmetine sunulmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Başbakan Barzani ayrıca hastanenin özellikle çocuklara iyi hizmet vermesini ve tedavi için başka bir yere gitmek zorunda kalmamalarını umduğunu belirtti.

Başbakan Mesrur ​​Barzani, hükümetin Kürdistan halkına hizmet etmek ve tüm halkın ihtiyaç duyduğu temel hizmetleri sağlamak için çalıştığını vurguladı.