Mesrur Barzani: Zaho Çocuk Hastanesi uluslararası standartlara uygun olarak inşa edildi

4 saat önce

Kürdistan Bölgesi Başbakanı Mesrur ​​Barzani, Zaho Çocuk Hastanesi'nin uluslararası standartlara uygun olarak inşa edildiğini bildirdi.

Mesrur ​​Barzani, 21 Eylül Pazar günü Zaho'da düzenlenen törende Zaho Çocuk Hastanesi'nin açılışını gerçekleştirdi.

Zaho Çocuk Hastanesi'nin uluslararası standartlara uygun olarak inşa edildiğini söyleyen Başbakan Barzani, hastanenin bölümlerini ziyaret etmesinin ardından, çocuk hastanesinin çok iyi bir kalite ile inşa edilmesinden ve bugün Zaho halkının hizmetine sunulmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Başbakan Barzani ayrıca hastanenin özellikle çocuklara iyi hizmet vermesini ve tedavi için başka bir yere gitmek zorunda kalmamalarını umduğunu belirtti.

Mesrur ​​Barzani, hükümetin Kürdistan halkına hizmet etmek ve tüm halkın ihtiyaç duyduğu temel hizmetleri sağlamak için çalıştığını vurguladı.

Başbakan konuşmasını şu sözlerle tamamladı:

"Herkesi bir kez daha tebrik ediyorum. Ayrıca tüm doktorlara ve personellere özverili çalışmalarından dolayı teşekkür etmek istiyorum. Umarım her zaman başarılı olursunuz ve Kürdistan'ımız her geçen gün daha iyi günlere ve daha fazla refaha doğru ilerler."