Erdoğan: Nahçıvan'a saldırıyı kınıyoruz

"Kardeş Azerbaycan halkına geçmiş olsun"

3 saat önce

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, Nahçıvan'a yapılan saldırıyı kınadı.

Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Liderler Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti’ne yönelik saldırıyı ele aldı.

Erdoğan görüşmede, insansız hava araçları (İHA) ile yapılan saldırıyı kınarken, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev’e ve Azerbaycan halkına geçmiş olsun dileklerini iletti.

Ne olmuştu?

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı bugün (5 Mart Perşembe) yayımladığı açıklamada, Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'ne düzenlenen, iki sivilin yaralanmasına ve Nahçıvan Havalimanında hasara yol açan İHA saldırılarının ardından İran Büyükelçisi Mücteba Demirçilu’nu bakanlığa çağırmıştı.

Bu saldırılar, Şubat 2026'nın sonlarından bu yana şiddetlenen İran-ABD-İsrail savaşı gölgesinde gerçekleşti. ABD ve İsrail'in İran askeri altyapısına yönelik koordineli saldırıları, Tahran'ın Körfez genelindeki ABD, İsrail ve müttefik pozisyonlarına misilleme amaçlı İHA ve füze saldırıları başlatmasına neden olmuştu.

Çatışmaların bölgesel çapta yayıldığı, birçok Orta Doğu ülkesinde olayların bildirildiği ve gerilimin tırmanmasıyla birlikte sivil ve askeri kayıpların arttığı belirtiliyor.