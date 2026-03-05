İran, Nahçıvan'daki İHA saldırısında İsrail'i suçladı

2 saat önce

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Nahçıvan'daki İHA saldırısında İsrail'i suçladı.

İran Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Abbas Arakçi, bugün (5 Mart 2026 Perşembe) Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Baymarov ile telefonda görüştü.

Nahçıvan'da bugün düzenlenen İHA saldırısına değinen Arakçi, İran'ın bu saldırıyla bağlantısı olmadığını ileri sürdü.

Arakçi, "özellikle İsrail rejiminin bu tür saldırılarla kamuoyunu yanıltmak ve İran'ın komşularıyla olan iyi ilişkilerini bozmak amacıyla oynadığı role değinerek, son günlerde benzer örneklerin de görüldüğü" iddiasında bulundu.

Ne olmuştu?

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'ne İran topraklarından insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırılar düzenlendiğini duyurmuştu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, bugün öğle saatlerinde, Azerbaycan'a bağlı Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'ne İran topraklarından İHA saldırılarının düzenlendiği bildirilmişti.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Nahçıvan’a yönelik saldırıyı “terör eylemi” olarak niteleyerek, Tahran yönetiminin özür dilemesini ve konuya açıklama getirmesini istemişti.