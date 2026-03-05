İsrail ordusu 300 İran balistik füze rampasının imha edildiğini açıkladı

2 saat önce

İsrail ordusu, savaşın başlamasından bu yana 300 İran balistik füze rampasının imha edildiğini açıkladı.

İsrail ordusu tarafından yapılan açıklamada, İsrail hava kuvvetlerinin sabah saatlerinde İran’daki askeri hedeflere yönelik yeni bir saldırı dalgası düzenlediğini belirtti. Saldırıların özellikle ülkenin batı ve orta kesimlerindeki askeri tesisleri hedef aldığı belirtildi.

Açıklamada, saldırılarda balistik füze rampaları ile İran’a ait hava savunma sistemlerinin hedef alındığı ifade edildi.

İsrail ordusu, 300 balistik füze rampasını imha ettiklerini belirterek, amacının İsrail topraklarına yönelik füze saldırılarını mümkün olduğunca azaltmak olduğunu kaydetti.