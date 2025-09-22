Şaraa: ABD Başkanı, Suriye'ye karşı büyük adım attı

5 saat önce

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şaraa, ABD ile "doğrudan ve iyi" ilişkilerin yeniden kurulmasına vurgu yaparak, Başkan Donald Trump ile tekrar görüşmek istediğini bildirdi.

CBS News'e verdiği röportajda Şaraa, Suriye-ABD ilişkilerini görüşmek üzere Donald Trump ile görüşme arzusunu dile getirdi.

Trump'ın "hızlı ve cesur kararlarla yaptırımları kaldırarak Suriye'ye doğru çok büyük bir adım attığını" söyleyen Şaraa, Trump'ın "Suriye'nin güvenli, istikrarlı ve birleşik olması gerektiğinin farkında olduğunu ve bunun sadece Suriye için değil, tüm dünya ülkeleri için büyük önem taşıdığını" dile getirdi.

Şaraa, “Suriye ile ABD arasında birçok önemli konuyu görüşmek istiyoruz. İlişkileri doğrudan ve olumlu bir şekilde yeniden tesis etmeliyiz.” dedi.

Mültecilere ve yerinden edilmiş kişilere umutlarını geri kazandırdıklarını ifade eden Ahmed Şaraa, bunun Suriyelilerin vatanlarına dönebilmelerini sağlayacağını savundu.