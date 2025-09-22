Sadr’ın seçim çağrısı Şii tarafları endişelendirdi

4 saat önce

Irak Parlamento seçimleri için hazırlar devam ederken Şii Ulusal Hareketi lideri Mukteda es- Sadr, sürecin boykot edilmesi çağrısını yineledi.

Irak Bakanlar Kurulunun 9 Nisan’da gerçekleştirilen haftalık olağan toplantısında, Irak Parlamento seçimlerinin 11 Kasım 2025'te yapılmasının kararlaştırılmasıyla, hazırlık süreci başladı.

Ülkede 10 Ekim 2021 Parlamento seçimlerine katılan ve büyük bir başarı elde ettikten sonra çekilen Şii Ulusal Hareketi lideri Mukteda es-Sadr, gerçekleştirilmesi planlanan 2025 seçimlerini boykot etme çağrısını yineledi.

Sadr'ın tutumu siyasi güçler ve gözlemciler arasında tepkilere yol açarken, Şii Koordinasyon Çerçevesi’ndeki güçler, katılımın düşmesinden ve Parlamentoda daha fazla sandalye kaybı yaşanmasından endişe duyuyor.

Sadr'ın bakanı olarak bilinen Salih Muhammed el-Irakı, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, "Seçimleri boykot etmenin gerçek alternatifi, şu anda Irak'ı yöneten yüzlerden kurtulmaktır. Bu, ülkeyi yasadışı silahlardan arındırmak, temel hizmetleri sağlamak ve yolsuzluk ile terörizmle mücadele etmek için bir geçit olacak.” ifadelerini kullandı.

Buna karşılık Kanun Devleti Koalisyonu lideri Nuri Maliki, seçimlerin ertelenmesine yönelik girişimlerin “ölümcül bir hata” olduğu uyarısında bulundu.

Maliki, “Diktatörlük sandıkla önlenmeli ve mevcut hükümetin kalıp kalmayacağına ancak halkın oyu karar vermelidir.” ifadesini kullandı.

Irak Ulusal Hikmet Hareketi’nden Rahim Abbud, Sadr Hareketi’nin gücü ve etkisinin hafife alınmaması gerektiğini savunarak, “Geri çekilme konusunda Sadr'ın yeni felsefesiyle karşı karşıyayız gibi görünüyor.” değerlendirmesini yaptı.