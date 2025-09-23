6 saat önce

Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin, İran'a Snapback mekanizmasının yeniden hayata geçirilmesinin herkesi tehlikeli bir çıkmaza sürükleyeceğini söyledi.

80. Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu toplantılarına katılmak üzere bulunduğu New York'ta bulunan Fuad Hüseyin, Sharq News’e konuştu.

Önümüzdeki günlerde ABD’li yetkililerle bir araya geleceğini belirten Bakan Hüseyin, Avrupa ülkelerinin İran’a yönelik yaptırımları yeniden uygulamasını “tehlikeli” olarak nitelendirdi.

Fuad Hüseyin, Filistin meselesi ve Orta Doğu üzerindeki baskıların artmasının İran üzerindeki baskıyı artıracağı ve bunun da ciddi sorunlara yol açabileceği değerlendirmesinde bulundu.

Irak Dışişleri Bakanı, İsrail'in İran'a yönelik tehditlerinin bölgede daha fazla gerginliğe ve soruna yol açtığını söyledi.

Irak’ın çatışmaların çözümü için bir arena haline geldiğini kaydeden Fuad Hüseyin, "Irak'ın coğrafyası ve hava sahası savaş alanına dönüştü." dedi.

Bakan Hüseyin, gerginliklerin diplomasi yoluyla çözülmesi temennisinde bulundu.