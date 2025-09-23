Mansur Yavaş'tan Ankara Büyükşehir Belediyesi operasyonuna ilişkin açıklama

4 saat önce

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, belediyeye yönelik soruşturmaya ilişkin, "Biz kendi incelememizi yaptık daha önce. Mülkiye müfettişleri de yaptı ve bir kamu zararı bulunamadı. Şimdi işin içine ihaleye fesat karıştırmak falan gibi bir şeyler katarak bambaşka bir yere götürmeye çalışıyorlar" açıklamasını yaptı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Ankara Büyükşehir Belediyesinin (ABB) 2021-2024 dönemindeki konser harcamalarının "kamu zararına sebebiyet verdiği" iddiası üzerine başlatılan soruşturmada 13 kişi gözaltına alındı.

Soruşturmaya ilişkin Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'tan ilk açıklama geldi.

Gazeteci Ünsal Ünlü'ye konuşan Yavaş, "Biz bu döneme (2021-2024) ilişkin kendi incelememizi yaptık daha önce. Buna ilişkin sorular geldiğinde. Kaldı ki mülkiye müfettişleri de yaptı ve bir kamu zararı bulunamadı burada." dedi.

Mansur Yavaş, "şimdi işin içine ihaleye fesat karıştırmak falan gibi bir şeyler katarak bambaşka bir yere götürmeye çalışıyorlar" tepkisini gösterdi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, İçişleri Bakanlığı Mülkiye Müfettişliği tarafından düzenlenen tevdii raporu, MASAK incelemesi, Sayıştay incelemesi ve bilirkişi raporlarına göre 32 konser hizmet alımında idarenin 154 milyon 453 bin 221,60 lira zarara uğratıldığı belirtildi.