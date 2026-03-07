Trump'tan İran'a tehdit: Çok ağır darbe alacak

2 saat önce

ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın bugün "çok ağır bir darbe alacağını" duyurdu.

Trump, bugün (7 Mart 2026 Cumartesi) Truth Social platformu üzerinden yaptığı açıklamada, İran'ın Orta Doğu'daki komşularından özür dileyerek, "teslim olduğunu" ve onlara artık ateş açmayacağına dair söz verdiğini söyledi.

Bu sözün yalnızca ABD ve İsrail'in "amansız saldırıları" sayesinde alındığını savunan Trump, saldırıların kapsamının genişleyeceği sinyalini verdi.

İran'ın "kötü tutumu" nedeniyle tam imha ve kesin ölüm seçeneklerinin masada olduğunu belirten Trump, şu ana kadar hedef alınması değerlendirilmeyen bölgelerin ve grupların da artık kapsama alındığını ifade etti.