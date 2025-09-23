Macron, New York'ta Trump'ın konvoyu nedeniyle trafikte mahsur kaldı

2 saat önce

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ABD Başkanı Donald Trump'ın konvoyu için yolların kapatılması nedeniyle aracıyla trafikte mahsur kaldı.

Macron'un, Birleşmiş Milletler (BM) 80. Genel Kurul toplantıları için bulunduğu New York'taki temasları devam ediyor.

Fransız basınındaki haberlere göre Macron, Birleşmiş Milletler (BM) 80. Genel Kurul toplantıları için bulunduğu New York'ta ABD Başkanı Trump'ın konvoyu için yolları kapatması nedeniyle aracıyla trafikte mahsur kaldı.

Yolların neden kapalı olduğunu bir polis memurunun yanına giderek bizzat kendisi öğrenen Macron, Trump'ı telefonla arayarak "Nasılsınız? Tahmin edin ne oldu? Sokakta bekliyorum çünkü her şey sizin için kapatıldı." şeklinde konuştu.

Macron, birkaç dakika sonra yaya olarak Fransız Büyükelçiliğine gitmek üzere yoluna devam ederken, Trump'la telefonda görüşmesini sürdürdü.

Olay, Fransa Cumhurbaşkanı'nın Filistin Devleti'ni tanımasının ardından yaşandı.