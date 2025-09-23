TOM Barrack'tan "Suriye ile İsrail bir anlaşmaya çok yakın" açıklaması

1 saat önce

New York'taki Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun oturum aralarında gazetecilere konuşan Barrack’a göre Suriye ve İsrail, İsrail'in saldırılarını durduracağı, Suriye'nin de İsrail sınırına hiçbir araç ya da ağır teçhizat yaklaştırmamayı kabul edeceği bir “gerilimi azaltma” anlaşması imzalamaya çok yakın.

Barrack, anlaşmanın iki ülkenin müzakere ettiği güvenlik anlaşmasına doğru ilk adım olacağını söyledi.

Suriye ve İsrail, Şam'ın İsrail'in hava saldırılarına son vermesini ve Suriye'nin güneyine giren güçlerini geri çekmesini sağlamasını umduğu bir anlaşmaya varmak için bir süredir görüşmeler yürütüyor.

Barrack, ABD Başkanı Donald Trump'ın iki taraf arasında bu hafta açıklanacak bir anlaşma istediğini, ancak müzakerelerde şu ana kadar yeterli ilerleme kaydedilmediğini ve bu haftaki İbrani yeni yıl tatilinin süreci yavaşlattığını sözlerine ekledi.

Tom Barrack, “Suriye ve İsrail görüşmelere iyi niyetli yaklaşıyor.” dedi.