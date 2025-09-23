Mersin merkezli 4 ilde operasyon: 7 kişi tutuklandı

1 saat önce

Mersin merkezli 4 ilde vergi indiriminden usulsüz yararlanarak devleti zarara uğrattıkları iddiasıyla gözaltına alınan 10 şüpheliden 7’si tutuklandı.

Basında yer edinen bilgilere göre Mersin Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, ihraç kaydıyla vergi indiriminden faydalanılarak ucuza temin edilen ürünlerin, fiilen ihraç edilmiş gibi gösterildiği, ancak gerçekte iç piyasada satışa sunularak haksız kazanç elde edildiği belirlendi.

Bu yöntemle kamunun yaklaşık 135 milyon TL zarara uğratıldığı tespit edildi. Soruşturmada, aralarında 3 kamu görevlisinin de bulunduğu 10 şüpheli saptandı.

Mersin merkezli İstanbul, İzmir ve Bursa’da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 10 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 7’si çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.