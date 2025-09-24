Kurtulmuş: Toplumsal rızanın artırılması önemli

"Kürt vatandaşlarımızın en temel beklentisi kimlik konusundaki tereddütlerin ortadan kalkmasıdır"

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, Komisyon toplantısında yaptığı konuşmada, “Demokratikleşme ve hukuk devleti beklentilerimizi de içeren sağlam bir raporu kısa süre içinde Meclis’e sunacağız.” dedi.

Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, 24 Eylül 2025 Çarşamba günü, 12'nci toplantısını gerçekleştirdi.

İki oturum halinde yapılan 12. toplantıda düşünce ve araştırma kuruluşları süreçle ilgili değerlendirmelerini paylaştı. Sunumlarda, kamuoyunun sürece desteğinin yüksek olduğu, ancak adımların gecikmesi nedeniyle güven sorunu yaşandığı vurgulandı.

TBMM Numan Kurtulmuş, komisyonun olumlu yönde ilerlediğini belirterek, “Başlangıç ile geldiğimiz nokta arasında büyük farklar görüyoruz. Bu süreci en kısa zamanda tamamlayarak, demokratikleşme ve hukuk devleti beklentilerimizi içeren sağlam bir raporu Meclis’e sunacağız.” dedi.

Yapılan aktarımların çok önemli tespitler olduğu vurgusunu yapan Kurtulmuş, olumsuz tespitlerin de bir kenara bırakılması gerektiğini ifade etti.

Kurtulmuş, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Buraya gelen sivil toplum kuruluşlarımızın, burada bu sürece katkı sunan, 'Evet, bu iş burada gerçekleşmelidir, bitmelidir, vakti gelmiştir' diyen arkadaşlarımızın hepsinin kendi çevrelerinde bu olumlu görüşlerini paylaşmaları ve toplumsal rızanın artırılması için kanaatlerin gelişmesini sağlamasını temenni ediyoruz.”

Kurtulmuş, sürece verilen toplumsal desteğin yüzde 75’in üzerinde olduğunu kaydederek, “Kürt vatandaşlarımızın en temel beklentisi kimlik konusundaki tereddütlerin ortadan kalkmasıdır. Aidiyet duyguları yüksek, bu bizim en büyük güvencemizdir.” sözlerini sarf etti.

PKK'nin silah bırakmasıyla birlikte başlayan sürece güçlü bir gelecek inşa etmenin bir zorunluk olduğunu vurgulayan Numan Kurtulmuş, “Şunu da ifade etmek isterim: Tarihî analizleri yapabiliriz. Bizim Doğu toplumlarının çok sevdiği bir şey geçmişi çok konuşmaktır. Geçmişi konuşabiliriz, bugünü de gayet güzel analiz edebiliriz ama esas mühim olan şey çok kuvvetli, güçlü bir geleceği birlikte nasıl kuracağımızın iradesini ortaya koyabilmektir.” diye konuştu.

Ortadoğu Araştırmaları Merkezi (ORSAM) Başkanı Dr. Kadir Temiz, uluslararası siyasetin geçiş sürecinden geçtiğine dikkat çekerek, “Batı merkezli normatif değerler, Asya’dan yükselen alternatifler tarafından ciddi bir sınamaya tabi tutuluyor. Küreselleşmenin karşısına yerellik çıktı diyebiliriz.” dedi.

Temiz, ayrıca sürecin sürdürülebilirliği için şeffaf ve aşamalı bir yol haritasının Türkiye, Irak ve Suriye kamuoylarıyla paylaşılması gerektiğini vurguladı.

Genar Araştırma Başkanı İhsan Aktaş ise komisyonun öncelikle hukuki sorunlara odaklanması gerektiğini belirterek, “Bazı konular hukuka dayalı haklarla ilgili. Bu sorunların çözülmesi çok olumlu yansımalar doğuracaktır. Yeni anayasa ve güçlü demokratikleşme vizyonu birçok sorunu kendiliğinden çözecektir” değerlendirmesinde bulundu.

Komisyonun gelecek hafta gençlik ve kadın kurumlarını dinlemesi planlanıyor.