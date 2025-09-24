Erdoğan ile Şaraa New York'ta görüştü

3 saat önce

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Suriye Devlet Başkanı Ahmed Şaraa, New York'taki Türkevi'nde görüştü.

TRT'de yer alan habere göre Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 80. Genel Kurulu dolayısıyla bulunduğu New York'taki Türkevi'nde Ahmed Şaraa ile bir araya geldi.

Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler'in (BM) 80. Genel Kurulu'na katılmak için gittiği ABD'nin New York kentinde temaslarını sürdürüyor.

Erdoğan, Türkevi'nde, Suriye Devlet Başkanı Şaraa ile görüştü.

Görüşmede, Suriye Dışişleri Bakanı Esad Şeybani ile Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın da yer aldı.