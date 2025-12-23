SDG, koalisyon güçlerinin desteğiyle Deyrizor'da DAİŞ hücresini çökertti

3 saat önce

Suriye Demokratik Güçleri (SDG), Askeri Operasyon Timleri’nin (TOL) Deyrizor’un doğu kırsalında bir DAİŞ hücresini etkisiz hale getirdiğini duyurdu.

SDG Basın Merkezinin açıklamasına göre SDG’ye bağlı TOL, 21 Aralık 2025 Pazar günü, Uluslararası Koalisyon güçlerinin desteğiyle Deyrizor’un doğu kırsalındaki Ziban beldesinde bir operasyon gerçekleştirmesi sonucu DAİŞ terör örgütünün bir hücresi etkisiz hale getirildi.

Açıklamada, "Güçlerimiz, gerekli istihbarat bilgilerinin toplanması ardından DAİŞ çetelerinin kaldıkları yeri kuşattı ve teslim olmaları çağrısında bulundu. Ancak çetelerin ateş açması sonucu çıkan çatışmada 3 DAİŞ çetesi öldürüldü; 5 çete ise yakalandı." denildi.

Hücrenin patlayıcı ve mayın ürettiği ve taşıdığı, askeri, sivil ve hizmet tesislerini hedef almak için bomba yüklü araçlar hazırladığı belirtildi.