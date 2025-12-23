Mesrur Barzani, BM'nin Irak'taki siyasi sürece desteğini takdir etti

2 saat önce

Kürdistan Bölgesi Başbakanı Mesrur Barzani, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Irak Özel Temsilcisi ve BM Irak Yardım Misyonu (UNAMI) Başkanı Muhammed Hassan’ı kabul etti.

Kürdistan Bölgesi Hükümetinden bugün (23 Aralık 2025 Salı) yapılan açıklamada, görüşmenin BM Temsilcisi Hassan’ın görev süresinin sona ermesi vesilesiyle yaptığı veda ziyareti kapsamında düzenlendiği belirtildi.

Açıklamaya göre Başbakan Barzani, Muhammed Hassan’a, Irak ve Kürdistan Bölgesi'ndeki siyasi sürece sağladığı destek ile huzur ve istikrarın korunması yönündeki olumlu rolünden dolayı teşekkür etti.

Muhammed Hassan ise Kürdistan Bölgesi Hükümetinin BM ajanslarıyla sergilediği güçlü iş birliği ve koordinasyondan duyduğu memnuniyeti ve takdirlerini dile getirdi.

Görüşmede ayrıca, Irak’taki genel durum ve bölgedeki son gelişmeler de ele alındı.