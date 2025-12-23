KDP heyeti, Sudani ile görüştü: Anayasal hakların uygulanmasının önemi vurgulandı

37 dakika önce

Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) müzakere heyeti Bağdat'ta, Yeniden İmar ve Kalkınma Koalisyonu lideri Muhammed Şiya Sudani ile bir araya gelerek, ülkedeki son gelişmeleri ve güçler arasındaki pozisyon birliğinin önemini görüştü.

Irak Başbakanlık Basın Ofisinden yapılan açıklamada, Muhammed Şiya Sudani’nin bugün (23 Aralık 2025 Salı günü) Politbürosu Yürütme Kurulu Sorumlusu Fazıl Mirani başkanlığındaki KDP heyetiyle bir araya geldiği belirtildi.

Açıklamaya göre ülkedeki genel durumdaki son gelişmelerin ele alındığı görüşmede, ulusal güçler arasında tutumların birleştirilmesinin, kalkınma, inşa ve yeniden imar projelerinin sürdürülmesini destekleyecek ortak bir vizyonla hareket edilmesinin gerekliliği vurgulandı. Bu yaklaşımın, Irak halkının beklentilerini karşılamaya hizmet edeceği ifade edildi.

Görüşmede ayrıca, reform ve kalkınma programlarının hayata geçirilmesi amacıyla, anayasal süreçlerin belirlenen süreler içinde tamamlanmasının ulusal çıkarlar açısından büyük önem taşıdığı teyit edildi.

KDP heyeti şu isimlerden oluşmaktadır:

- Siyasi Büro Yürütme Kurulu Başkanı Fazil Mirani

- Siyasi Büro Üyesi Fuad Hüseyin

- Siyasi Büro Üyesi Newzad Hadi

- KDP Merkez Komitesi Üyesi Umed Sabah

- Kürdistan Bölgesi Hükümeti Bağdat Temsilciliği Başkanı Faris İsa