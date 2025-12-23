Kürdistan petrol ihracat anlaşması uzatıldı

1 saat önce

Irak Bakanlar Kurulu, Kürdistan Bölgesi ile olan petrol ihracat anlaşmasını uzattı.

Bakanlar Kurulundan bir kaynağın Kurdistan24 muhabiri Dilan Barzan'a aktardığına göre Kürdistan Bölgesi Hükümeti ile olan petrol anlaşmasını gelecek yıl için uzatma kararı aldı.

Aynı kaynağa göre, Kürdistan Bölgesi'nin petrol dışı gelirlerinden elde edilen 120 milyar dinar tutarında herhangi bir düzenleme yapılmadı. Bu, söz konusu miktarın Kürdistan Bölgesi çalışanlarının maaşlarının ödenmesi karşılığında Irak Maliye Bakanlığına teslim edileceği anlamına gelmektedir.

Kürdistan Bölgesi çalışanların 11. ve 12. ay maaşlarının akıbetine ilişkin olarak ise, kaynak toplantıda herhangi bir karar alınmadığını belirtti.

İki buçuk yıldan uzun süre petrol ihracatının askıya alınmasının ardından, 27 Eylül 2025 Cumartesi günü saat 06:50 itibarıyla Fişhabur petrol sahasından Ceyhan Limanı’na ham petrol ihracatı yeniden başlamıştı.