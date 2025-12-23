İmralı Heyeti, Kurtulmuş ile görüştü: "Sürecin hukuksal güvencelere ihtiyacı var"

2 saat önce

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) İmralı Heyeti, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş ile gerçekleştirdiği görüşmede sürecin hukuksal güvencelere ve toplumsal desteğe ihtiyaç duyduğunu belirtti.

Pervin Buldan, Mithat Sancar ve Faik Özgür Erol'un yer aldığı DEM Parti İmralı Heyeti, Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş ile bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmenin ardından heyet üyeleri açıklama yaptı.

Mithat Sancar, Numan Kurtulmuş ile yapılan görüşmenin verimli ve samimi geçtiğini belirterek, barış sürecinin Meclis zeminine taşınmasının demokratik meşruiyet, katılım, şeffaflık ve güvence açısından önemli sonuçlar doğuracağının altını çizdi.

Ortak raporun yazım aşamasına gelindiğini ve raporun ocak ayının başında tamamlanmasının planlandığını ifade eden Sancar, sürecin hem hukuksal güvencelere hem de toplumsal desteğe ihtiyaç duyduğunu belirtti.

Sancar, adil ve eşit bir hukuk sisteminin yalnızca süreç için değil, tüm toplum için gerekli olduğuna dikkat çekerek, barışın, Kürt sorunu başta olmak üzere Türkiye’nin tamamı ve Orta Doğu açısından hayati bir ihtiyaç olduğunu vurguladı.

Pervin Buldan ise sürecin sağlıklı ilerleyebilmesi açısından siyasi iradenin ortak bir mutabakat sağlamasının önemine işaret etti.

Buldan, şöyle devam etti:

"Yüksek bir iradenin, yani parlamentonun bu sürece sahip çıkması bizim açımızdan da süreç açısından da çok önemlidir."