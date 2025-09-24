Pezeşkiyan: Nükleer bomba üretme peşinde değiliz ve olmayacağız

2 saat önce

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ülkesinin nükleer bomba üretme peşinde olmadığını söyledi.

Pezeşkiyan, Birleşmiş Milletler (BM) 80. Genel Kurul oturumunda konuştu.

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, İngiltere, Fransa ve Almanya’nın "snapback" mekanizmasını devreye sokma girişimini eleştirerek, "On yıllık taahhütlerini yerine getirmeyen bu ülkeler, İran halkını dize getiremeyince, ABD’nin talimatıyla baskı ve zorbalık yoluna başvurdu ve BM Güvenlik Konseyi’nin kaldırılmış yaptırımlarını yeniden devreye sokmaya çalıştı. Bu süreçte iyi niyet terk edildi, yükümlülükler çiğnendi. ABD anlaşmadan çekilirken, Avrupa sözlerini tutmadı ve İran’ın yasal adımlarını ‘ağır ihlal’ gösterdi. Avrupa kendini ‘güvenilir taraf’ ilan edip İran’ın çabalarını ‘yetersiz’ saydı. Oysa tüm bunlar, kendi ‘en büyük diplomasi başarısı’ dedikleri nükleer anlaşmayı yok etmek içindi. Ancak bu yasa dışı girişim, BM Güvenlik Konseyi’nde destek bulmadı ve meşruiyet kazanmadı." sözlerini kullandı.

"Bir kez daha bu oturumda açıkça ifade ediyorum ki İran, hiçbir zaman nükleer bomba peşinde olmadı ve olmayacaktır." diyen Pezeşkiyan, söz konusu kararın İran lideri Ali Hamaney'in fetvasına dayandığına işaret etti.

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, ayrıca "Bölgede huzuru bozan taraf İsrail iken, İran yaptırımlara uğruyor." dedi.

Geçtiğimiz haziran ayında İran’a yönelik saldırılara da değinen Pezeşkiyan, "Ülkem, uluslararası hukukun en temel ilkelerine aykırı şekilde vahşi bir saldırıya maruz kaldı. İsrail ve ABD, şehirlerimize, evlerimize ve altyapımıza hava saldırıları düzenledi. Üstelik bu saldırılar diplomatik müzakerelerin sürdüğü bir dönemde gerçekleşti. Bu, barış çabalarına büyük bir ihanettir." diye konuştu.