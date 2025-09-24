Petrol şirketleri: Petrol ihracatına ilişkin nihai anlaşma önümüzdeki günlerde imzalanacak

2 saat önce

Sekiz uluslararası petrol şirketi, Kürdistan Bölgesi ve Irak ile geçici bir anlaşma imzaladığını duyurdu ve nihai anlaşmanın önümüzdeki günlerde imzalanmasının beklendiğini duyurdu.

Kürdistan Bölgesi'nde petrol üretiminin yüzde 90'ından fazlasını oluşturan sekiz uluslararası petrol şirketinden yapılan ortak açıklamada, Kürdistan Bölgesi ve Irak Hükümeti ile bir anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Nihai anlaşmanın önümüzdeki günlerde imzalanıp onaylanması beklendiği belirtilen açıklamada, Başbakan Mesrur ​​Barzani'nin sorunun çözümüne yönelik desteği ve çabaları takdir edildi.

Ayrıca, uluslararası ortakların karşılıklı olarak tatmin edici bir çözümü teşvik etme çabalarının da takdir edildiği açıklamada, anlaşmanın imzalanıp yürürlüğe girmesinin ardından önümüzdeki günlerde petrol ihracatının da yeniden başlayabileceği aktarıldı.

Anlaşmanın 2023-2022 Irak bütçe yasasıyla uyumlu olduğu ifade edilen açıklamada, HKN CEO'su Russell Freeman'ın sözlerine yer verildi.

Freeman, "Tüm tarafların çıkarına uygun bir çözüm bulunduğundan emin ve iyimseriz. Anlaşma ilgili tüm taraflarca tamamen imzalandıktan sonra, petrol ihracatı en kısa sürede yeniden başlayacaktır." dedi.