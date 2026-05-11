Erdoğan’dan yeni anayasa açıklaması: Demokratik bir borçtur

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye’nin "sivil ve özgürlükçü" bir anayasaya ihtiyaç duyduğunu belirterek, bu adımın Türk siyaseti için bir zorunluluk olduğunu söyledi.

Recep Tayyip Erdoğan, 11 Mayıs 2026 Pazartesi günü Ankara’da düzenlenen Danıştay’ın 158. kuruluş yıldönümü töreninde yaptığı konuşmada, yargı bağımsızlığı, erkler arası ilişkiler ve anayasa reformu konularında önemli mesajlar verdi.

Konuşmasında yargı yetkisinin sınırlarına dikkat çeken Erdoğan, hukuk dışı müdahalelerin kabul edilemeyeceğini ancak yargının da diğer erklerin yerine geçmemesi gerektiğini savundu.

Erdoğan, "Yargı yetkisinin kullanımına hukuk dışı hiçbir müdahale kabul edilemez. Bununla beraber yargının; yasama veya yürütmeye vesayeten iş yapma, karar alma yetkisi de yoktur. Anayasamız yargı yetkisini hukuka uygunluk denetimi ile sınırlı tutmuştur." dedi.

Türkiye’nin mevcut anayasasının darbe dönemlerinden kalma olduğunu hatırlatan Erdoğan, yeni anayasa hedefini şu sözlerle dile getirdi:

"Kanun-i Esasi'yi takip eden dört anayasaya rağmen Türk milletinin iyi bir anayasa özlemi halen dinmemiştir. Kurucu anayasalarımız dışında son iki anayasanın maalesef darbelerin, hukuk dışı müdahalelerin ürünü olmasının bunda payı büyüktür. Bu demokratik ayıbı gidermek Türk siyasetinin boynunun borcudur."

Erdoğan, anayasanın toplum tarafından belirlenip devlete deklare edildiği bir metne dönüşmesi gerektiğini vurgulayarak, bu konunun siyasi hesapların üstünde tutulacağını belirtti.

"Anayasayı seçkinlerin dayattığı bir çerçeve olmaktan çıkarmalıyız.” diyen Erdoğan, “Bu konuyu reform gündemimizin en üst sıralarında tutmaya devam edeceğiz." dedi.