Irak'ın hükümeti kurmakla görevlendirilen Başbakanı Zeydi Erbil'e gelecek

Irak'ta hükümeti kurmakla görevlendirilen Ali Zeydi, yeni federal hükümetin kurulmasının ardından Erbil'i ziyaret ederek Kürdistan Bölgesi ile ilişkileri güçlendirmeyi hedefliyor.

Ali Zeydi’nin ofisinden bir kaynak, 11 Mayıs 2026 Pazartesi günü Kurdistan24’e yaptığı açıklamada, Zeydi’nin kabineyi kurduktan sonra Erbil’e geleceğini belirterek, ziyaret kapsamında Kürdistan Bölgesi üst düzey yetkilileriyle görüşmeler gerçekleştireceğini bildirdi.

Aynı kaynak, “Ali Zeydi’nin, Erbil ile Bağdat arasındaki ilişkileri iyileştirmek ve askıda kalan sorunları çözmek için kararlı bir şekilde çalışacağını" vurguladı.

Diplomatik Trafik ve Hükümet Kurma Süreci

Ali Zeydi, başbakan olarak görevlendirilmesinin ardından ilk Erbil ziyaretini 2 Mayıs 2026 Cumartesi günü gerçekleştirmiş ve Erbil Uluslararası Havalimanında Başbakan Mesrur Barzani tarafından karşılanmıştı.

Zeydi söz konusu ziyaretinde, Başkan Mesud Barzani, Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani, Başbakan Mesrur Barzani ve diğer siyasi parti yetkilileriyle görüşmüştü.

Ziyaretinde Ali Zeydi, Kurdistan24’e verdiği özel demeçte Kürt siyasi tarafların yeni kabinede aktif bir rol almasını istediğini belirtmişti.

Ali Zeydi, 7 Mayıs Perşembe günü yeni hükümetin programını Irak Parlamento Başkanı Heybet el-Halbusi’ye sundu. Ancak Parlamento henüz güven oylaması için bir tarih belirlemiş değil.

Irak Anayasasına göre hükümeti kurmakla görevlendirilen kişinin kabinesini oluşturup Parlamentodan güvenoyu alması için sadece 30 günlük bir süresi bulunuyor. Irak'ta hükümet kurma süreçleri genellikle "kota" sistemi ve ana siyasi bloklar arasındaki karmaşık pazarlıklara dayandığı için sıklıkla gecikmeler ve krizlerle karşı karşıya kalabiliyor.