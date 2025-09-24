Mesrur ​​Barzani: Kadınların KDP ve Kürdistan Bölgesi kurumlarında önemli ve aktif bir rolü var

1 saat önce

Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) Genel Başkan Yardımcısı Mesrur Barzani, kadınların rolünün güçlendirilmesi ve yeteneklerinin geliştirilmesi konusunda tam desteğini yineledi.

KDP Genel Başkan Yardımcısı Mesrur Barzani, bugün (24 Eylül Çarşamba günü) 1'inci Kürdistan Kadın Konferansı ve Merkez Komite üye kadınlarıyla bir araya geldi.

Toplantıda, konferansta ortaya konulan tavsiyelerin hayata geçirilmesine ilişkin sonuçlar ve KDP'de kadınların yeteneklerinin daha da geliştirilmesine yönelik çalışma ve projeler ele alındı.

Kadınların rolüne dikkat çeken Mesrur Barzani, "Bugün kadınların KDP ve Kürdistan Bölgesi kurumlarında önemli ve aktif bir rolü var." dedi.

Kadınların rolünün güçlendirilmesi, yeteneklerinin geliştirilmesi, eşit fırsatlar sağlanması, çeşitli yönetim alanlarında katılım oranlarının artırılması ve her türlü ayrımcılıkla mücadele edilmesi konularında tam desteğini ifade etti.