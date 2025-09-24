Kerkük'te 250'den falza aday 12 sandalye için yarışıyor

57 dakika önce

Kerkük’te Irak Parlamento seçimleri için 73'ü kadın 252 adayın, 12 sandalye için yarıştığı bildirildi.

Bağımsız Yüksek Seçim Komisyonu Kerkük Ofisi Sözcüsü Ali Abbas, "Irak Parlamentosunda 12 sandalyesi bulunan Kerkük’te 5 siyasi koalisyon, 9 parti ve 7 bağımsız aday yarışıyor." dedi.

179 erkek ve 73 kadın adayın 12 sandalye için yarıştığını belirten Ali Abbas, "Kerkük'te toplam seçmen sayısı 1 milyon 229 bin 740 kişi olurken, 897 bin kişi veri ve biyometrik kartlarını güncelledi." diye konuştu.

Sözcü Abbas, ayrıca komisyonun seçim sürecinin en iyi şekilde yürütülmesi için teknik ve lojistik hazırlıklarını tamamladığını vurguladı.

Irak'ta bu yıl 10 Ekim'de parlamento seçimleri yapılması planlanıyor.