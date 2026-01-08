AB, Halep'teki gerilimi yatıştırma çağrısı yaptı

1 saat önce

Avrupa Birliği (AB), Halep kentinde Kürtlere yönelik saldırılarla ilgili açıklamasında taraflara “itidal” çağrısı yaptı.

AB Dış İlişkiler Servisi Sözcüsü Anouar El Anouni, 8 Ocak 2026 Perşembe günü yaptığı açıklamada, AB’nin çatışmalara taraf olan tüm aktörleri gerilimi tırmandırmaktan kaçınmaya ve sivil halkın güvenliğini sağlamaya çağırdığını belirtti.

Açıklamada, AB’nin, Suriye makamları ile Suriye Demokratik Güçleri (SDG) arasında 10 Mart 2025’te varılan anlaşma temelinde, “barışçıl ve diplomatik bir çözüm” arayışını desteklediği vurgulandı.

Öte yandan Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile Avrupa Konseyi Başkanı Antonio Costa’nın yarın (9 Ocak 2025 Cuma) Şam’a bir ziyaret gerçekleştirmesi bekleniyor.