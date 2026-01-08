Fuad Hüseyin: Suriye’deki olaylar Irak’a yansıyacaktır

1 saat önce

Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan Al Suud ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, Suriye ve Yemen'deki son gelişmeleri, bölgesel gerilimleri ve bunların Irak ve Suudi Arabistan Krallığı üzerindeki etkilerini ele aldı.

Irak Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Fuad Hüseyin'in bugün (8 Ocak 2026 Perşembe) Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan Al Suud ile bir telefon görüşmesini gerçeleştirdiği belirtildi.

Görüşmede Halep'teki çatışmaların durdurulması ve Suriye Geçiş Hükümeti ile Suriye Demokratik Güçleri (SDG) arasındaki müzakerelerin devam ettirilmesi gerektiği vurgulandı.

Açıklamaya göre Bakan Hüseyin, Halep'teki sivil yerleşim bölgelerini hedef alan ve binlerce sivili yerinden eden saldırılardan duyduğu endişeyi dile getirerek, bu saldırıları durdurmak ve Suriye'de güvenlik ve istikrarı desteklemek için iş birliğinin önemine vurgu yaptı.

Görüşmede, bölgedeki gelişmeleri görüşmek, bir çözüm bulmak ve ülkedeki çatışmayı sona erdirmek için Suriye Geçiş Hükümetiyle temas kurma ihtiyacının vurgulandığı belirtildi.