Özerk Yönetim yetkilisi: Halep'teki Kürt mahallelerine yönelik saldırılara son verilmeli

3 saat önce

Kuzey ve Doğu Suriye Demokratik Özerk Yönetimi Süleymaniye Temsilciliği üyesi Fethullah Hüseyni, Halep'teki olaylarla ilgili, "Acilen bir çözüm bulunmalı ve Kürt mahallelerine yönelik bu saldırılara son verilmelidir." açıklamasında bulundu.

Özerk Yönetim yetkilisi Fethullah Hüseyni, 8 Ocak 2026 Perşembe günü düzenlediği basın toplantısında, acil bir çözüm bulunması ve Halep'teki Şeyh Maksud ve Eşerefiye mahallelerine yönelik saldırılara son verilmesi gerektiğini vurguladı.

Esad ve Baas rejiminin ortadan kalkmasından sonra Suriye'nin bir kez daha tehlikeli bir aşamaya doğru ilerlediği uyarısında bulunan Hüseyni, "Kürt halkının iradesini kıramazlar. Suriye'de barışı ısrar eden tek taraf Kürtlerdir." dedi.

Ayrıca uluslararası toplumu bu saldırılara karşı ciddi bir tavır almaya çağıran Fethullah Hüseyni, iki Kürt mahallesine saldıran silahlı grupların terör listesinde yer aldığına dikkat çekti.

Şam'ın sadece bir ulusun ve bir mezhebin başkenti olmadığını belirten Fethullah Hüseyni ayrıca Suriye'nin başka bir savaşa tahammül edemeyeceğini sözlerine ekledi.