ABD Dışişleri Bakanlığından Erbil-Bağdat petrol ihracat anlaşmasına ilişkin mesaj

2 saat önce

ABD Dışişleri Bakanlığı, Kürdistan Bölgesi Başbakanı Mesrur Barzani'nin petrol ihracatını yeniden başlatma çabalarını takdir etti.

Dışişleri Bakanlığı, 25 Eylül 2025 Perşembe günü, Erbil-Bağdat petrol ihracat anlaşmasına ilişkin açıklama yaptı.

Irak ve Kürdistan Bölgesi hükümetleri arasında petrol ihracatının yeniden başlatılması konusunda varılan anlaşmayı memnuniyetle karşıladığını belirten ABD Dışişleri Bakanlığı, anlaşmanın ABD, Irak ve Kürdistan Bölgesi'ne fayda sağlayacağını belirtti.

Açıklamada, " Kürdistan Bölgesi Başbakanı Mesrur Barzani ve Irak Başbakanı Muhammed Şiya Sudani'nin petrol ihracatını yeniden başlatma çabalarını takdir ediyoruz." denildi.

Bakanlık, anlaşmanın Irak ve ABD arasındaki ekonomik ilişkileri güçlendireceğini ve ABD şirketlerinin Irak'a daha fazla yatırım yapmasını sağlayacağını kaydetti.