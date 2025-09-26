Şeybani: Bugünkü Suriye tüm bölge için bir umut kaynağı haline geldi

4 saat önce

Suriye Dışişleri Bakanı Esad Şeybani, bugün Suriye'nin sadece Suriyeliler için değil, tüm bölge için umut kaynağı haline geldiği söyledi.

Esad Şeybani, Kurdistan24'e yaptığı özel açıklamada bulundu.

Bugün Suriye'nin sadece Suriyeliler için değil, tüm bölge için umut kaynağı haline geldiğini söyleyen Suriye Dışişleri Bakanı, "Dünya şu anda bir dizi zorluk ve sorunun çözümünden ümitsizken Suriye Suriyeliler ve tüm bölge için bir umut kaynağı olmuştur." dedi.

Bugünkü Suriye'nin, hükümetinin ve halkının çabaları sayesinde barışa kucak açıp ve yeni bir sayfa araladığını kaydeden Şeybani, "Bu, dünyanın gerçekleşmesini istediği bir şeydir." ifadesini kullandı.